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Воскресенье, 28 апреля 2019, 03:50 • Денис Масликов • 5145
В Сиэтле четыре человека погибли при падении строительного крана
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Четыре человека погибли при падении строительного крана в городе Сиэтл (штат Вашингтон, США). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пожарный департамент города на своей странице в Twitter.
По данным департамента, кран упал на проезжую часть, повредив пять автомобилей. Отмечается, что еще три человека были доставлены в больницу.
О причинах инцидента не сообщается.
Напомним, в селе Хриплин, который расположен на территории Ивано-Франковска, произошел несчастный случай на строительной площадке, во время которого погибли два человека.
Источник: УНН