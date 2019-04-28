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В Сиэтле четыре человека погибли при падении строительного крана

В Сиэтле четыре человека погибли при падении строительного крана

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Четыре человека погибли при падении строительного крана в городе Сиэтл (штат Вашингтон, США). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пожарный департамент города на своей странице в Twitter.

По данным департамента, кран упал на проезжую часть, повредив пять автомобилей. Отмечается, что еще три человека были доставлены в больницу.

О причинах инцидента не сообщается.

Напомним, в селе Хриплин, который расположен на территории Ивано-Франковска, произошел несчастный случай на строительной площадке, во время которого погибли два человека.

Источник: УНН
Теги: США, авария, жертвы
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