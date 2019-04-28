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Разведслужбы предупреждают о возможности новых терактов на курортах Азии и Африки

Разведслужбы предупреждают о возможности новых терактов на курортах Азии и Африки

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Разведслужбы предполагают, что боевики террористической организации "Исламское государство" могут предпринять новые атаки в туристических зонах Азии и Африки, подобные той, что была предпринята на Шри-Ланке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Sunday Telegraph, которая имеет источники в разведслужбах.

По информации издания, разведка полагает, что новые атаки возможны в связи с тем, что вдохновители ИГ после разгрома группировки больше не озабочены вопросами ее управления и оказались свободными для проведения "террористических представлений".

Разведка полагает, что покидающие Ирак и Сирию боевики ИГ теперь сосредоточатся на проведении атак на курортах. Уязвимыми в плане возможности новых терактов осведомленные источники издания называют Индию, Мальдивы, а также туристические места в Кении и Танзании.

Напомним, в городе Тринкомали военные Шри-Ланки задержали мужчину с 6,5 килограммами взрывчатки.

Источник: УНН
Теги: теракт, Африка, разведка, Азия
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