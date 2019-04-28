Глава МИД Венесуэлы объявил о выходе страны из Организации американских государств

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Власти Венесуэлы объявили, что страна больше не является членом Организации американских государств (ОАГ), поскольку она использовалась для проведения государственных переворотов в регионе. С такими словами в субботу выступил в Каракасе глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса, передает УНН.

"Когда президент Николас Мадуро понял, что ОАГ используется для продвижения государственных переворотов, дестабилизации Венесуэлы и других стран, он решил, что Венесуэла навсегда выйдет из ОАГ. С сегодняшнего дня боливарианской Республика Венесуэла не входит в ОАГ", - приводит слова Арреасы венесуэльский государственное телевидение.

Глава МИД Боливарианской Республики добавил, что с сегодняшнего дня страна "стала более независимой".

Еще в апреле 2017 года Венесуэла направила в ОАГ заявление о выходе из ее состава. Тогда Мадуро отметил, что южноамериканская страна "никогда не вернется" в состав организации, которая с момента своего появления "стала инструментом для придания законной силы имперским желанием против суверенных народов".

Напомним, вчера, 27 апреля, Соединенные Штаты ввели санкции против двух должностных лиц, связанных с режимом Николаса Мадуро. В частности, санкции введены против министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы а также судьи Кэрол Падильи.