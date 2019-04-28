Глава МИД Венесуэлы объявил о выходе страны из Организации американских государств
Хорхе Ареасса
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Власти Венесуэлы объявили, что страна больше не является членом Организации американских государств (ОАГ), поскольку она использовалась для проведения государственных переворотов в регионе. С такими словами в субботу выступил в Каракасе глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса, передает УНН.
"Когда президент Николас Мадуро понял, что ОАГ используется для продвижения государственных переворотов, дестабилизации Венесуэлы и других стран, он решил, что Венесуэла навсегда выйдет из ОАГ. С сегодняшнего дня боливарианской Республика Венесуэла не входит в ОАГ", - приводит слова Арреасы венесуэльский государственное телевидение.
Глава МИД Боливарианской Республики добавил, что с сегодняшнего дня страна "стала более независимой".
Еще в апреле 2017 года Венесуэла направила в ОАГ заявление о выходе из ее состава. Тогда Мадуро отметил, что южноамериканская страна "никогда не вернется" в состав организации, которая с момента своего появления "стала инструментом для придания законной силы имперским желанием против суверенных народов".
Напомним, вчера, 27 апреля, Соединенные Штаты ввели санкции против двух должностных лиц, связанных с режимом Николаса Мадуро. В частности, санкции введены против министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы а также судьи Кэрол Падильи.