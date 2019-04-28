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Крупный пожар на российском складе локализован

Крупный пожар на российском складе локализован

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Российские спасатели смогли локализовать в воскресенье пожар, что ночью возник в распределительном центре "Магнит" в селе Нечаевка Воронежской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, передает УНН.

"Пожар в Воронежской области локализован на площади 42 тыс. кв. м в 4:12 мск (время совпадает с киевским)", - сказал собеседник агентства.

Тушение продолжается, оно осуществляется по нескольким боевым участкам.

Сообщается, что сейчас пострадавших нет.

Ранее УНН сообщал, что в Воронежской области России на складе началась масштабная пожар. В тушении пожара были задействованы 95 человек и почти 40 единиц техники.

Напомним, 26 апреля в Москве произошел пожар в здании на Ленинском проспекте, где расположен Российский государственный университет нефти и газа. Ночью, 27 апреля, пожар на заводе ракетно-космической техники в РФ ликвидировали.

Источник: УНН
Теги: Россия, пожары, склад
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