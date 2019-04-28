Экс-министр обороны Польши: существование сильной Украины в наших интересах

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Бывший министр обороны Польши, заместитель главы правящей партии PiS Антони Мацеревич считает, что "существование сильной Украины в интересах Польши. Это польский смысл существования государства". Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио 24".

Такое заявление сделал Мацеревич в субботнем эфире на "Польском радио 24".

По словам Мацеревича, в связи с новой ситуацией в Украине "ближайшие месяцы - это отличная возможность для Польши". Вице-президент PiS обратился к новым украинским властям: учтите Волынскую трагедию, разрешите Институту национальной памяти (Польши) эксгумировать польских жертв.

"Польша помогает Украине во многих областях, как в экономическом, так и в политическом плане. Я всегда говорю: существование сильного украинского государства отвечает интересам Польши, это смысл существования Польши, - заявил бывший глава Минобороны.

Напомним, националистический нарратив не должен определять политический курс Украины. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач во время выступления на Киевском форуме