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Из РФ хотели бы эмигрировать 20% населения - опрос Gallup

Из РФ хотели бы эмигрировать 20% населения - опрос Gallup

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Россия находится на грани масштабного демографического кризиса, сообщают американские социологи. В 2018 году численность населения России сократилась впервые с 2018 года, а каждый пятый россиянин говорит, что при возможности хотел бы эмигрировать. Такие данные обнародовала социологическая служба Gallup, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По прогнозам ООН, население России сократится на 8% к 2050 году, но этот процесс может ускориться, свидетельствует опрос.

С 2014 года процент трудоспособных россиян, которые хотели бы эмигрировать, выросло втрое — с 14% до 44% — для населения в возрасте от 15 до 29 лет и с 7% до 22% для россиян в возрасте от 30 до 45 лет, сообщает Gallup.

Политика президента России Владимира Путина является одним из факторов, которые усиливают желание россиян эмигрировать, говорят аналитики. В 2018 году 12% взрослых, одобряющих политику Путина, хотели эмигрировать, как и 40% тех, кто не одобряет политки Путина.

Экономические условия играют меньшую роль в желании эмигрировать, говорится в исследовании.

Хотя отношения России с Западом ухудшились после агрессии России в Украине, а также из-за позиции России относительно НАТО, россияне, которые хотели бы эмигрировать, чаще всего стремятся переселиться в ЕС (40%), или США (16%).

Даже увеличение рождаемости не изменит демографическую ситуацию, говорится в исследовании. Теперь Путин, вероятно, будет пытаться оказывать гражданство русскоязычным жителям Украины, Казахстана, Узбекистана и Молдовы, размышляют исследователи.

Аналитиков в США поразили данные опроса.

“Это огромное число: 44% россиян в возрасте от 15 до 29 лет хотят покинуть страну. И предпочитают переезд в Германию и ... США ”, - твитнул директор Центра Байдена Майкл Карпентер.

“Путин Великий?” — саркастически заметил бывший посол США в России Майкл Макфол.

Как сообщал УНН, согласно недавним глобальным опросом проведенным Gallup Global Emotions Report, жители Парагвая имеют наиболее положительный опыт.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, население, миграция
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