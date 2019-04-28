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В Швейцарии введут мониторинг нового стандарта связи 5G, чтобы успокоить граждан

В Швейцарии введут мониторинг нового стандарта связи 5G, чтобы успокоить граждан

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Власти Швейцарии введут систему мониторинга, чтобы успокоить граждан, опасающихся излучения от мобильных антенн нового стандарта связи 5G. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и ВВС.

Швейцария на прошлой неделе стала третьей страной в мире после Южной Кореи и США, где стали предоставлять услуги мобильной связи пятого поколения - то самое 5G. Однако, по данным властей, примерно половина жителей полагают, что антенны для нового типа связи могут быть опасны.

Кабинет министров призвал федеральное агентство по охране окружающей среды измерять уровни так называемой неионизирующей радиации, оценивать ее риски и регулярно информировать общественность о своих выводах.

В феврале федеральное агентство связи разыграло на аукционе услуги 5G и присудило трем операторам - Salt, Sunrise и Swisscom - частоты нового поколения в общей сложности на 380 млн швейцарских франков (377 млн долларов).

Один только Swisscom обещает до конца года обеспечить всех желающих швейцарцев новым стандартом связи.

Напомним, Украина находится в первой десятке ведущих стран мира, которые испытывают на своей территории технологии 5G.

Источник: УНН
Теги: Швейцария
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