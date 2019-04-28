Пентагон отправит поваров на границу с Мексикой, чтобы кормить мигрантов

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Министерство обороны США планирует отправить на границу с Мексикой почти 300 военнослужащих, которым позволят контактировать с мигрантами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

В состав подкрепление войдут почти сотня военных поваров и водители. Повара будут готовить пищу для мигрантов, находящихся на американо-мексиканской границе.

Ранее американским военным не позволяли вступать в контакт с мигрантами.

Напомним, Министерство обороны США заключило контракты на строительство участков стены на американо-мексиканской границе с двумя частными компаниями.