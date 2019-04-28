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В Китае провели испытания многоразовой сверхзвуковой ракеты

В Китае провели испытания многоразовой сверхзвуковой ракеты
Источник: Popular Mechanics

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Китае испытали вероятный прототип многократной гиперзвуковой ракеты Jia Ген № 1. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Popular Mechanics.

Американский журнал обратил внимание на публикацию китайского сайта qq.com, что принадлежит инвестиционной холдинговой компании Tencent, в котором говорится о совместной разработке Аэрокосмической академии Сяминского университета и компании Beijing Lingkong Tianxing Technology, получившая название Jia Ген № 1.

Во время испытаний, которые прошли на северо-западе КНР, ракета поднялась на высоту 27,4 км, после чего одна из ее ступеней успешно приземлилась.

В Popular Mechanics отметили, что ракета имеет вид обычного устройства с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, в связи с чем напоминает американский проект по разработке гиперзвуковой оружия HAWC.

Напомним, США намерены в течение трех лет разработать систему предупреждения о запусках гиперзвуковых ракет, сообщил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд.

Источник: УНН
Теги: Китай, ракета
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