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Папа Франциск пожертвовал 500 тысяч долларов на помощь мигрантам в Мексике

Папа Франциск пожертвовал 500 тысяч долларов на помощь мигрантам в Мексике

Папа Римский Франциск

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Папа Римский Франциск пожертвовал 500 000 долларов на помощь мигрантам в Мексике. Эти средства используют для жилья, продовольствия и других потребностей для мигрантов Центральной Америки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Средства будут распределены на 27 проектов в 16 мексиканских епархиях и общинах.

"Мужчины и женщины, часто с маленькими детьми, бегут от бедности и насилия, надеясь на лучшее будущее в Соединенных Штатах. Однако, американская граница остается закрытой для них.

Около 75 000 мигрантов из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы, которые прибыли в Мексику в караванах, не могут попасть в США и находятся без дома или средств к существованию", - говорилось в заявлении Ватикана.

Напомним, Министерство обороны США планирует отправить на границу с Мексикой почти 300 военнослужащих, которым позволят контактировать с мигрантами.

Источник: УНН
Теги: США, Стена, мигранты, Мексика, Ватикан, Папа Римский, Франциск
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