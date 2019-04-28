Папа Франциск пожертвовал 500 тысяч долларов на помощь мигрантам в Мексике

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Папа Римский Франциск пожертвовал 500 000 долларов на помощь мигрантам в Мексике. Эти средства используют для жилья, продовольствия и других потребностей для мигрантов Центральной Америки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Средства будут распределены на 27 проектов в 16 мексиканских епархиях и общинах.

"Мужчины и женщины, часто с маленькими детьми, бегут от бедности и насилия, надеясь на лучшее будущее в Соединенных Штатах. Однако, американская граница остается закрытой для них.

Около 75 000 мигрантов из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы, которые прибыли в Мексику в караванах, не могут попасть в США и находятся без дома или средств к существованию", - говорилось в заявлении Ватикана.

Напомним, Министерство обороны США планирует отправить на границу с Мексикой почти 300 военнослужащих, которым позволят контактировать с мигрантами.