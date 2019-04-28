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Пасхальная ночь в Одесской области прошла спокойно

Пасхальная ночь в Одесской области прошла спокойно
Источник: Нацполиция

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Благодаря принятым полицейскими Одесской области мерам во время ночных богослужений нарушений правопорядка не было допущено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Одесской области.

В ночь с 27 на 28 апреля несколько сотен тысяч жителей Одессы и области посетили пасхальные богослужения в церквях и храмах. Полицией были приняты исчерпывающие меры по обеспечению общественной безопасности и порядка и безопасности дорожного движения у каждой из культовых сооружений. Поэтому нарушений общественного порядка допущено не было.

Напомним, для обеспечения публичной безопасности во время Пасхи привлекли около 21 000 правоохранителей, из которых 20 000 - полицейские.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, полиция, Пасха
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