На одесском рынке обнаружили 13 нелегалов

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В ходе проведения общегосударственной операции "Мигрант" оперативниками Управления противодействия преступлениям, связанным с торговлей людьми совместно с пограничниками и сотрудниками территориальных миграционных подразделений на крупнейшем украинском промтоварном рынке выявлено 13 иностранцев, незаконно пребывающих на территории нашего государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Одесской области.

Сейчас все они приглашены в территориальных миграционных подразделений для установления обстоятельств пересечения государственной границы и привлечения к административной ответственности за нарушение правил пребывания иностранцев на территории Украины.

Относительно девяти из них принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения с последующим запретом въезда на территорию Украины сроком на 3 года.

Напомним, пограничники Южного регионального управления ГПСУ, совместно с представителями Государственной миграционной службы Украины в Одесской области провели спецоперацию по противодействию нелегальной миграции.

В результате эффективного взаимодействия пограничники и работники миграционной службы 2 марта обнаружили в одном из отелей города 120 граждан Индии, 1 гражданин Ирака, 1 гражданин Турции и 2 граждан Пакистана, проживавших в Одессе с нарушением правил пребывания и регистрации иностранцев на территории Украины.