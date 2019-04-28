Украинцев предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в день Пасхи

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В северных, западных, центральных и Харьковской областях повышенная пожарная опасность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине.

“По данным УкрГидрометцентра, 28 апреля в северных, западных, центральных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса), на остальной территории Украины высокая (4 класса) пожарная опасность”, — говорится в сообщении.

Спасатели отдельно сообщили о ситуации в столице Украины.

“В Киеве и Киевской области 28 апреля чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность”, — добавили в пресс-службе ГСЧС.

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В частности, по Киеву и Киевской области объявили штормовое предупреждение на весь день 28 апреля. Пройдут грозы. В Украине, кроме южных, Кировоградской и Днепропетровской областей, кратковременные дожди, местами грозы, на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди.