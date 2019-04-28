Генсек ООН выразил соболезнования в связи со стрельбой в синагоге в США

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в воскресенье выразил соболезнования в связи со стрельбой в синагоге в Калифорнии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter генсекретаря.

“Я глубоко обеспокоен нападением на синагогу, которое произошло в эту субботу во время пасхальной службы. Мы все должны быть едины перед лицом антисемитизма и всех форм ненависти. Мои мысли с семьями жертв и еврейской общиной по всему миру”, — написал он.

Как сообщал УНН, ночью, по крайней мере, 3 человека пострадали и одна женщина умерла в результате нападения на синагогу в Поуей (округ Сан-Диего, штат Калифорния, США). Позже правоохранители сообщили о задержании нападающего. Как выяснили американские СМИ — стрелок предварительно написал антисемитский сообщение на своей странице в социальных сетях.

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Напомним, это не первый случай насильственного проявления антисемитизма в стране. Так, 27 октября 2018 года в результате стрельбы, открытой в синагоге Tree of Life в Питтсбурге (штат Пенсильвания), погибли 11 человек, еще шестеро, включая четырех полицейских, получили ранения. В ходе перестрелки с прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции нападающий — 46-летний Роберт Боуэрс — был ранен и взят под стражу. Прокуратура выдвинула Боуэрсу обвинения в уголовных преступлениях и преступление на почве религиозной нетерпимости, приговором по совокупности которых может стать смертная казнь. Американская правозащитная организация “Антидиффамационная лига” назвала трагедию в Питтсбурге одним из самых кровавых нападений на еврейскую диаспору в истории США.

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