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Из-за потепления в Карпатах ожидают схода лавин

Из-за потепления в Карпатах ожидают схода лавин

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В связи с потеплением и ожидаемыми дождями, 28 - 29 апреля во высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется снеголавинная опасность третьего уровня. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с потеплением и ожидаемыми дождями, 28 - 29 апреля во высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении ДСНС.

Как сообщал УНН, по Киеву и Киевской области объявили штормовое предупреждение на весь день 28 апреля.

Кроме того, в ГСЧС предупредили о повышенной пожарной опасности в северных, западных, центральных и Харьковской областях.

Источник: УНН
Теги: Украина, Карпаты, лавины
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