Тысячи спасателей будут дежурить в усиленном режиме на Пасхальные праздники

КИЕВ. 28 апреля. УНН. На период празднования Пасхи, начиная с 9:00 27 апреля до 9:00 2 мая, подразделения ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

“Усиленная готовность сил и средств Службы к реагированию на чрезвычайные ситуации объясняется тем, что празднование Пасхи связано с массовым использованием открытого огня, в частности свечей и лампадок, во время богослужений”, — сообщают спасатели.

Отмечается, что до 9 утра 2 мая на круглосуточном дежурстве находятся около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники ГСЧС, в случае необходимости силы будут увеличены.

Также, в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС, а именно 9 воздушных судов.

Как сообщал УНН, украинцев предупредили о чрезвычайной пожарной опасности на Пасху.