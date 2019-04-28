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Студенты-звонари создали уникальную мелодию к Пасхе

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Праздничный перезвон, который сегодня звучит над Свято-Михайловским Златоверхим собором, написали и исполнили студенты-звонари Киевской православной богословской академии. Об этом говорится в сообщении на официальной странице Православной церкви Украины на Facebook, передает УНН.

"Христос Воскресе! Воистину Воскресе! В этих словах есть не только светлая радость, тепло и надежда, в них даже есть своя уникальная мелодия!" - отметили в ПЦУ.

Как указано на странице в Facebook, праздничный перезвон, который сегодня звучит над Свято-Михайловским Златоверхим собором, написали и исполнили студенты-звонари Киевской православной богословской академии.

"Пусть голос нашего Михайловского колокола донесется в каждый дом, принесет добро и благословение в каждую украинскую семью!" - говорится в сообщении.

Напомним, христиане восточного обряда празднуют Пасху.

Источник: УНН
Теги: Украина, церковь, ПЦУ
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