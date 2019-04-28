Министр обороны поздравил украинцев: с нами Бог, правда, и Украина

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Министр обороны Украины Степану Полторак поздравил украинский народ с Пасхой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Полторак.

“Поздравляю с праздником Светлого Христова Воскресения! Желаю, чтобы непобедимый дух любви к Украине, дух надежды на светлое будущее государства всегда был с нами, а вера в Победу добра над злом жила в сердце! С нами Бог, Правда, и Украина! Христос Воскрес! Воистину воскрес!” — написал Полторак.

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Как сообщал УНН, христиане восточного обряда отмечают в воскресенье, 28 апреля, главный религиозный праздник года — Пасху. В этот день, согласно христианскому верованию, воскрес Сын Божий после того, как его распяли на кресте.

Напомним, ранее с праздником Пасхи украинцев поздравили Президент Украины Петр Порошенко, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и мэр Киева Виталий Кличко.