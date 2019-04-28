Смертельная ДТП в Марокко унесла жизни 16 мигрантов

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Марокканские власти заявляют, что 16 человек из стран Африки погибли в автомобильной аварии между прибрежными городами Саидия и Надор. Об этом сообщает AP, передаёт УНН.

По информации местной полиции, ещё 17 мигрантов получили ранения, когда автомобиль упал в оросительный канал в суботу, 27 апреля. Пострадавших доставили в провинциальную больницу.

Правоохранители Марокко разыскивают водителя, сбежавшего после аварии.

Прокуратура начала расследование причин аварии и обстоятельств, при которых путешествовало так много пассажиров.

Марокко является одним из основных транзитных пунктов для африканских мигрантов, надеющихся попасть в Европу.

Полиция не указала национальности и направления людей, причастных к катастрофе.

Как сообщал УНН, ранее в тунисском городе Сиди-Бузид, в субботу в результате столкновения двух грузовых автомобилей, погибли по меньшей мере 12 человек, еще 21 человек получил ранения.