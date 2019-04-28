Регистрация | Вход |
USD: 26,62 0,0000  EUR: 29,61 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 28 апреля 2019 19:41
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Май придет в Украину с грозами, градом и шквалами
Май придет в Украину с грозами, градом и шквалами
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
5655
Версия для печати

В зоне ООС с начала суток зафиксирован один вражеский обстрел

В зоне ООС с начала суток зафиксирован один вражеский обстрел

КИЕВ. 28 апреля. УНН. С начала сегодняшних суток, по состоянию на 12.00, российско-оккупационные войска один раз открывали огонь по защитникам Крымского. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 провокационный обстрел", - сказал представитель Минобороны.

По его словам, в 4:30 враг применил гранатометы различных систем по защитникам Крымского. Украинские защитники дали адекватный ответ.

Напомним, 27 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, обстрелы, ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.