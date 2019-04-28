В зоне ООС с начала суток зафиксирован один вражеский обстрел

КИЕВ. 28 апреля. УНН. С начала сегодняшних суток, по состоянию на 12.00, российско-оккупационные войска один раз открывали огонь по защитникам Крымского. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 провокационный обстрел", - сказал представитель Минобороны.

По его словам, в 4:30 враг применил гранатометы различных систем по защитникам Крымского. Украинские защитники дали адекватный ответ.

Напомним, 27 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.