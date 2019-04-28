В Кировоградской области совершено дерзкое разбойное нападение на фермерское хозяйство

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В одном из сел Благовещенского района Кировоградской области неизвестные совершили разбойное нападение на фермерское хозяйство и забрали посевной материал. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Среди ночи пятеро неизвестных мужчин в балаклавах ворвались в складские помещения предприятия. Они угрожали двум охранникам огнестрельным оружием, после чего связали их и вывезли в поле за складади.

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Грабители также завладели посевным материалом на сумму ориентировочно 3 млн грн. Загрузив мешки с зерном на автомобили злоумышленники скрылись с места преступления.

Полиция начала досудебное расследование по статье "разбой" (ст. 187 УК).