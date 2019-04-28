Мир ожидает компромиссов по Донбассу исключительно со стороны Украины - Геращенко

КИЕВ. 28 апреля. УНН. С приходом нового президента международное сообщество ожидает перезапуска отношений Украины и РФ, а также ожидает от Украины уступок. Об этом заявила на своей странице в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, передает УНН.

"ЕС, США, ОБСЕ и другие международные организации - имеют большие ожидания, мол, открываются новые возможности. Также ничего неожиданного. Все понимают, что Порошенко и дальше бы гнул свою линию в переговорах и с Путиным, и с миром.

И ожидают, что украинский неофит может изменить тактику, и, возможно, удастся достичь хоть какого прогресса по Донбассу. Все стремятся к перегрузке. Это ожидаемо и неплохо. Но есть одно но ...., стремятся к перегрузке за счет Украины и компромиссов исключительно с украинской стороны", - написала Геращенко.

По ее словам, опасность такого подхода ощутима во время специальных дебатов в Совбезе ООН о выдаче российских паспортов, где "Россию и Путина стыдливо почти не вспоминали".

"Путин даже в Китае выставил претензии к Украине относительно политического блока минских соглашений. Украинский ответ здесь должен быть четкий и однозначный", - подчеркнула она.

Первый вице-спикер отметила, что первоочередным является выполнение блока безопасности минских соглашений, что формирует необходимые предпосылки для имплементации других пунктов.

Во-вторых, выполнение гуманитарного блока по ее словам является самым важным.

Геращенко отметила, что, когда речь идет о заложниках, то не только о незаконно удерживаемых на оккупированных территориях, но и политзаключенных Кремля в российских тюрьмах.

В-третьих, политический блок, который, по словам Геращенко, Украина выполнила.

"Мы приняли и закон об амнистии, и об особенностях местного самоуправления. Но эти законы не вступили в силу из-за РФ и Кремля, которые провели на оккупированных территориях незаконные выборы в 14 и 18. Поэтому для реализации политического блока Путин должен отменить свои указы о признании так называемых документов ОРДЛО и так называемых результатов так называемых выборов, Путин должен отменить свои же указы о незаконной паспортизации украинцев, в ОРДЛО должны быть немедленно расформированы все псевдоорганы псевдовласти", - написала вице-спикер.

"И, ключевое, Украина твердо должна стоять на позиции: никаких прямых переговоров с марионеточными, созданными РФ режимами, никакой легитимизации псевдореспублик. Вызовы очень серьезные. Компромиссы всегда важны, но точно не за счет только Украины. И невозможны за счет сдачи украинских территорий и людей", - добавила она.

Как сообщал УНН, ни в одном из вопросов, которые были вынесены на этой неделе на обсуждение трехсторонней контактной группой, представители России, во главе с Борисом Грызловым, не пошли на компромисс .