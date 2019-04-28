Оставил гранату, когда святил кулич: полиция в Харьковской области ищет взрывчатку в церкви

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Харьковской области в полицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что он оставил гранату в церкви когда святил кулич, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Сегодня, 28 апреля, в Харьковской области в полицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что он оставил гранату в церкви когда святил кулич", - говорится в сообщении.

По информации полиции, по данному факту проводится проверка.

Напомним, 27 апреля, в полицию Киеве позвонил неизвестный и сообщил, что заминирован Владимирский Кафедральный Собор, а также добавил, что на Пасху все храмы, церкви и синагоги в Киеве будут подорваны.

Как сообщили в пресс-службе, за час полицейским удалось задержать "лжеминера" неподалеку таксофона, с которого был совершен звонок. Правоохранители установили, что ранее мужчина уже неоднократно совершал аналогичные сообщения.