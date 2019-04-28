В Бундестаге готовят новую стратегию по Донбассу

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Парламентская группа фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) единогласно приняла документ, в котором она представляет новую стратегию развития ситуации на востоке Украины в двенадцати пунктах. Ожидается, что документ, озаглавленный “Мир в Украине нуждается в новом импульсе”, будет внесен в Бундестаг уже в мае, передаёт УНН, ссылаясь на Bild.

“Выборы нового президента Владимира Зеленского и Германии председателем в ООН являются ключевыми моментами, чтобы придать новый импульс мирным переговорам” — заявила изданию инициатор движения Рената Альт.

Согласно новому документу, Бундестаг должен вместе с Группой СвДП призвать федеральное правительство разработать дополнительный план действий по Минску с обязательными сроками и стимулами для соблюдения, а так же конкретными последствиями в случае несоблюдения.

И Россия, и Украина должны выполнить обязательства, взятые на себя согласно Минским соглашениям.

Кроме того, в самом ЕС федеральное правительство должно продвигать “новый или дополнительный компонент гражданской полиции миссии ООН, который в первую очередь выполняет суверенные задачи в сотрудничестве с местными украинскими органами безопасности”, — говорится в стратегии.

В ней утвреждается, что существующие “миссии наблюдения, пограничного наблюдения и полиции, такие как EUAM (Консультативная миссия Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины — ред.)” должны быть расширены, “чтобы своевременная реформа сектора безопасности осуществлялась своевременно, а силы безопасности могли оказывать сдерживающее воздействие на внешнюю агрессию”.

Более того, в Совете Безопасности ООН правительство Германии должно разработать мирный план, который, помимо временной миссии ООН на украинско-российской границе, включает вывод всех боевых войск и систем вооружений, а также роспуск “правительств” в самопровозглашенных “народных республиках”. Гражданская переходная администрация под руководством ООН с четким мандатом должна управлять территориями и готовиться к свободным независимым выборам, сказано в документе.

Как сообщал УНН, 27 апреля МИД Германии выразило обеспокоенность в связи с сообщениями о взрыве на шахте “Схид-карбон”, которая находится в поселке Юрьевка на оккупированной территории Луганской области.