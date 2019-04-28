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В порту Роттердама среди бананов обнаружили 1,6 тонн кокаина

В порту Роттердама среди бананов обнаружили 1,6 тонн кокаина

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Таможня обнаружила 1,6 т кокаина в порту Роттердама. Наркотики были спрятаны под грузом бананов. В связи с находкой полиция задержала 40-летнего болгарина, передаёт УНН, ссылаясь на NOS.

Сообщается, что полицейские отслеживали подозреваемого, следя за грузом после открытия таможни. Наркотики прибыли из Коста-Рики.

Чаще всего кокаин из Южной Америки прячется между бананами, пишет NOS - с одной стороны, потому что фрукты являются важным экспортным продуктом Южной Америки. С другой стороны, банан - свежий продукт, так что он не задерживается в порту надолго и вероятность проверок меньше.

Как сообщал УНН, правоохранители разоблачили и ликвидировали морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки.

Источник: УНН
Теги: порт, кокаин, Роттердам
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