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Взрыв в столичной квартире: число погибших возросло

Взрыв в столичной квартире: число погибших возросло

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В результате взрыва, произошедшего ночью в многоэтажке в Дарницком районе Киева, мужчина скончался на месте, а его сожительница от полученных ранений скончалась в больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Врачи "скорой" констатировали смерть мужчины, а женщину с ранениями различной степени тяжести в бессознательном состоянии было госпитализировано в медицинское учреждение. Через несколько часов от телесных повреждений женщина скончалась", - сообщили правоохранители.

Сообщается, что взрыв произошел на кухне, когда в помещении находились погибшие. С места полицейские изъяли остатки и фрагменты, похожие на обломки гранаты, которые направили для проведения экспертизы. Сейчас выясняются обстоятельства, которые привели к трагическим последствиям.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ранее УНН сообщал, что накануне в одной из столичных квартир мужчина, 1975 года рождения, поссорился со своей гражданской женой. Предварительно установлено, что во время ссоры мужчина достал гранату Ф-1 и подорвал ее. В результате взрыва мужчина погиб на месте, а женщина 1981 года рождения, госпитализирована с многочисленными ранеными.

Источник: УНН
Теги: Киев, взрывы, жертвы
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