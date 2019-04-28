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В Житомире разбили 100-килограммовую шоколадную писанку

В Житомире разбили 100-килограммовую шоколадную писанку

КИЕВ. 28 апреля. УНН. На Пасху в Житомире символически разбили 100-килограммовую писанку из молочного шоколада. Бить яйцо помогали дети, передает корреспондент УНН.

Праздничное действо состоялось на улице Площадь Победы после обеда. У писанки собралось много детишек, шоколад раздали всем желающим.

Фото еще целой писанки обнародовала на своей странице Людмила Зубко.

Напомним, ранее с праздником Пасхи украинцев поздравили Президент Украины Петр Порошенко, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее украинцев предупредили о чрезвычайной пожарной опасности на Пасху.

Как сообщал УНН, в период празднования Пасхи, начиная с 9:00 27 апреля по 9:00 2 мая, подразделения ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы.

Источник: УНН
Теги: Украина, Житомир и Житомирская область
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