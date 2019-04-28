Отец Ассанжа заявил, что Эквадор обменял его сына на кредит МВФ

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Отец основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в телепередаче 60 Minutes заявил, что его сын был продан эквадорским посольством в обмен на банковский кредит от США, передаёт УНН.

“В Эквадоре нет собственной валюты. Он использует доллар США... Вы не можете получить кредит МВФ, если Соединенные Штаты не одобрят его — по соглашению выдать Джулиана из посольства”, — объяснил Джон Шиптон.

Напомним, 11 апреля основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа задержала британская полиция в посольстве Эквадора в Лондоне.



Ассанж жил в посольстве Эквадора в Лондоне в течение более шести лет, скрываясь от британских властей, которые могли арестовать его за нарушение условий освобождения под залог, если он покинет дипучреждение. Он также опасался экстрадиции в США, где есть вероятность его уголовного преследования за публикацию секретной информации Агентства национальной безопасности.