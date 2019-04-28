Регистрация | Вход |
USD: 26,62 0,0000  EUR: 29,61 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 28 апреля 2019 19:40
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Май придет в Украину с грозами, градом и шквалами
Май придет в Украину с грозами, градом и шквалами
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
4920
Версия для печати

Отец Ассанжа заявил, что Эквадор обменял его сына на кредит МВФ

Отец Ассанжа заявил, что Эквадор обменял его сына на кредит МВФ

Джон Шиптон

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Отец основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в телепередаче 60 Minutes заявил, что его сын был продан эквадорским посольством в обмен на банковский кредит от США, передаёт УНН.

“В Эквадоре нет собственной валюты. Он использует доллар США... Вы не можете получить кредит МВФ, если Соединенные Штаты не одобрят его — по соглашению выдать Джулиана из посольства”, — объяснил Джон Шиптон.

Напомним, 11 апреля основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа задержала британская полиция в посольстве Эквадора в Лондоне.

Ассанж жил в посольстве Эквадора в Лондоне в течение более шести лет, скрываясь от британских властей, которые могли арестовать его за нарушение условий освобождения под залог, если он покинет дипучреждение. Он также опасался экстрадиции в США, где есть вероятность его уголовного преследования за публикацию секретной информации Агентства национальной безопасности.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Эквадор
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.