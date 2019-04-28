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Взял в рот неисправный электропровод: в Одесской области погиб 10-месячный мальчик

Взял в рот неисправный электропровод: в Одесской области погиб 10-месячный мальчик

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Одесской области пока 22-летняя мать готовила смесь, ее 10-месячный сын, оставшись без присмотра, взял в рот неисправный электрический провод от телевизора и в результате замыкания погиб на месте, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Одесской области.

Как сообщили в пресс-службе, происшествие имело место в Николаевском районе.

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"Предварительно установлено, что пока 22-летняя мать готовила смесь, ее 10-месячный сын, оставшись без присмотра, взял в рот неисправный электрический провод от телевизора и в результате замыкания погиб на месте", - говорится в сообщении.

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Для установления окончательной причины смерти тело ребенка направлено на экспертизу.

Предварительно событие квалифицируется как несчастный случай.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, полиция, дети, смерть
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