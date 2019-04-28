Взял в рот неисправный электропровод: в Одесской области погиб 10-месячный мальчик
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Одесской области пока 22-летняя мать готовила смесь, ее 10-месячный сын, оставшись без присмотра, взял в рот неисправный электрический провод от телевизора и в результате замыкания погиб на месте, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Одесской области.
Как сообщили в пресс-службе, происшествие имело место в Николаевском районе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Тернопольской области умер трехмесячный младенец
"Предварительно установлено, что пока 22-летняя мать готовила смесь, ее 10-месячный сын, оставшись без присмотра, взял в рот неисправный электрический провод от телевизора и в результате замыкания погиб на месте", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Тернопольской области внезапно умер здоровый младенец
Для установления окончательной причины смерти тело ребенка направлено на экспертизу.
Предварительно событие квалифицируется как несчастный случай.