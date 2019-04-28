Вадим Новинский сообщил о том, что Благодатный огонь был доставлен на неконтролируемый Донбасс

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Впервые с 2014 года - с начала боевых действий на Востоке Украины - Благодатный Огонь, привезённый в Киев из Иерусалима, был передан и в Донецк. Это сигнал нашим братьям и соотечественникам, находящимся на неподконтрольной Киеву территории: мы остаёмся едиными, как бы нас не пытались разъединить. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский, передает УНН.

Он уверен, что для людей по ту сторону линии размежевания это возможность иметь чувство сопричастности к великому Празднику, ощущать единство со своими братьями в рамках единой Церкви.

“Украинская Православная Церковь (Московского патриархата — ред.) играет важную роль в процессе объединения страны. Донецкая и Мариупольская епархия продолжает оставаться единой — несмотря на продолжающиеся боевые действия на Донбассе. Но именно с духовного единения должно начаться реальное объединение страны”, - отмечает политик.

Также Новинский считает, что такие шаги могут дать намного больше для достижения мира, чем заявления политиков, упражняющихся в красноречии вместо конкретных дел.

“Весть о Воскресении Христа и сопровождающие его чудеса несут мир и любовь, объединяя верующих, а не углубляя вражду между гражданами одного государства. Именно с таких шагов начинается процесс преодоления противостояния, начинается путь к Миру”, - добавил он.

Напомним, что 27 апреля Глава парламентской фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский в составе делегации Украинской Православной Церкви Московского патриархата во главе с Управляющим делами УПЦ Митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием привез в Киев Благодатный огонь для украинцев.