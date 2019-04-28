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В Германии из-за града на трассе столкнулось более 50 автомобилей

В Германии из-за града на трассе столкнулось более 50 автомобилей

КИЕВ. 28 апреля. УНН. На немецкой трассе А71 произошла авария с многочисленными автомобилями. Причиной аварии стал внезапный град, после котрого дорога покрылась ледяной коркой пишет общественная телерадиокомпания земель Саксония, Тюрингия и Саксония-Анхальт MDR, передаёт УНН.

Так, на A71 в южной части Тюрингии более 50 транспортных средств столкнулись днем в воскресенье . По данным полиции, по меньшей мере четыре человека получили серьезные ранения, ещё 21 человек - легкие ранения. Массовая авария произошла возле комунны Шварце между городами Майнинген и Зуль.

Столкнувшиеся машины занимают несколько сотен метров. Были также аварии на противоположной полосе.

Как сообщал УНН, по словами марокканских властей, что 16 человек из стран Африки погибли в автомобильной аварии между прибрежными городами Саидия и Надор.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Германия, град
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