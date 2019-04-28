В Одессе на автостоянке обнаружили тело мужчины

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Одессе на автостоянке, расположенной на улице Семена Палия, 113 б, обнаружили тело мужчины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Одесской области.

"Суворовским отделом полиции в г. Одессе устанавливается личность мужчины, по имени Александр, тело которого было обнаружено 28 апреля текущего года на автостоянке, расположенной на улице Семена Палия, 113 б", - говорится в сообщении.

Правоохранители назвали приметы: на вид 30-40 лет, худощавого телосложения, рост примерно 175 см, волосы русые, глаза светлого цвета.

Особые приметы: с правой стороны вдоль грудной клетки есть хирургический шрам, длиной около 15 см.

Был одет: брюки серого цвета, футболка желтого цвета с надписью "сексом дружбу не испортишь", свитшот с капюшоном и надписью "SFIDA ATHLETIC" - черного цвета.

Напомним, в Лисичанске убитую женщину обнаружили под кучей мусора в собственной квартире.