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Мина взорвалась в Петербурге: мужчине оторвало руку

Мина взорвалась в Петербурге: мужчине оторвало руку

КИЕВ. 28 апреля. УНН. На Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга произошел взрыв, в результате которого пострадал мужчина. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на районную администрацию, передаёт УНН.

"Такой случай действительно произошел сегодня, предположительно взорвалась мина времен Великой Отечественной войны. Мужчина пострадал, он находится в больнице", - сказала представитель администрации.

Собеседница агентства также добавила, что, по предварительным данным, мужчина собирал металлолом, во время чего и произошел инцидент.

"Молодой человек жив, в больнице находится, руку оторвало ему", - отметила она.

Полиция в связи с происшествием начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

"Полиция проводит проверку по факту получения телесных повреждений в Невском районе Санкт-Петербурга. По предварительным данным, сегодня около 15:30 мск 20-летний мужчина собирал металлолом на Октябрьской набережной и наткнулся на боеприпас времен Великой Отечественной войны, который сдетонировал", - сказал представитель ведомства.

Как сообщал УНН, 28 апреля в Киеве мужчина погиб в результате взрыва гранаты в квартире.

Источник: УНН
Теги: Россия, взрывы, мина
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