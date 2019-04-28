Конгрессмены США направили письмо Болтону о предоставлении Украине дополнительной военной техники

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Свободные и честные выборы в Украине стали позитивным шагом для демократического будущего Украины, но старые проблемы с Россией остаются. Все еще существует надвигающееся облако военного конфликта Украины с путинской Россией, а также продолжающиеся попытки Кремля сеять раздор и хаос посредством кампаний по дезинформации и пропаганды против украинского правительства и общества. В это время помощь в борьбе с Путиным у его порога может подать сильный сигнал, что Америка будет поддерживать своих союзников, где бы они ни находились, пишет конгресмен Майкл МакКол для американского издания The National Interest, передает УНН.

Москва постоянно игнорирует международное право и Минские соглашения, активно поддерживая боевиков на востоке Украины и оккупацию Крыма, а также блокирует доступ к украинским портам, пишет МакКол. Что еще более важно, нападение России на флот Украины в Азовском море в ноябре 2018 года произошло в нейтральных водах и является явным нарушением свободы судоходства, считает он.

Хотя введение санкций в отношении нескольких россиян, ответственных за эти действия, со стороны администрации США 15 марта, по мнению автора, оказывает влияние, самым большим ударом для России является сохранение свободной, независимой и демократической Украины.

МакКол пишет о своем визите в Украину, когда он вживую смог увидеть гибридную войну Путина, с использованием Россией нового кибер-оружия и тактики.

“В преддверии украинских парламентских выборов в октябре и начале срока полномочий избранного президента Зеленского я буду продолжать внимательно следить за российской пропагандой и кибератаками, потому что боюсь, что Россия будет использовать их для вмешательства в наши выборы в 2020 году”, — пишет он.

По мнению конгрессмена, одной из ключевых задач избранного президента Зеленского должно стать проведение важных экономических и политических реформ в стране, все еще переживающей олигархичное прошлое.

“Мы должны работать с Украиной над разработкой политики, направленной на устранение монополий и предоставление потребителям более справедливых рынков. Несмотря на то, что правительство медлило с проведением ключевых антикоррупционных реформ, нам необходимо продолжать оказывать поддержку таким структурам, как Высший антикоррупционный суд Украины”, — отмечает автор.

Он отмечает, что Америка признает суверенитет и территориальную целостность Украины, и в то же время считает, что США может предпринять больше действий.

“В частности, мы должны разработать эффективную черноморскую стратегию, при которой США, НАТО и другие союзники США могут регулярно размещать там военно-морские ресурсы для лучшей поддержки Украины против России. Мы также должны увеличить иностранные военные продажи и помощь безопасности для Украины. Прошлогодняя поставка противотанковых ракет Javelin изменила правила игры в плане способности страны лучше защищаться от российских марионеток на Востоке Украины”, — подчеркнул конгрессмен.

Он утверждает, что атака в Азовском море показала необходимость Украины в достаточных возможностях для самообороны.

“Вот почему я отправил письмо советнику по национальной безопасности Джону Болтону вместе с моими коллегами Адамом Кинзингером, Брайаном Фитцпатриком и Грегом Пенсом, чтобы предложить Конгрессу помощь в предоставлении дополнительной наступательной и оборонительной военной техники для Украины для более эффективного сдерживания.

Из его действий в Украине и по всей Европе и в мире становится ясно, что Владимир Путин хочет вернуть статус сверхдержавы распавшегося Советского Союза. Давайте продолжим поддерживать Украину и наших союзников, чтобы этого никогда не произошло”, — добавил он.

Напомним, США готовы к переговорам о закрытии пробелов в оборонных возможностях Украины.