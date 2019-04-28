В Кривом Роге загорелся цех ремонтно-механического завода

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Кривом Роге на территории ремонтно-механического завода горел цех. Огнем повреждено трансформатор, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Сообщение о пожаре на территории ремонтно-механического завода по улице Заводской Саксаганского района города Кривой Рог поступило в 15.44.

По прибытию к месту происшествия спасателями установлено, что возгорание возникло внутри отдельно стоящего одноэтажного здания литейного цеха.

Огнем повреждено трансформатор на площади 50 кв. м. Пожар локализован в 16:20 и ликвидирован в 17:55.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, в Каменском на территории храма УПЦ произошел пожар.