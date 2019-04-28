Регистрация | Вход |
USD: 26,62 0,0000  EUR: 29,61 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 29 апреля 2019 02:35
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Май придет в Украину с грозами, градом и шквалами
Май придет в Украину с грозами, градом и шквалами
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
8085
Версия для печати

В Кривом Роге загорелся цех ремонтно-механического завода

В Кривом Роге загорелся цех ремонтно-механического завода

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Кривом Роге на территории ремонтно-механического завода горел цех. Огнем повреждено трансформатор, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Сообщение о пожаре на территории ремонтно-механического завода по улице Заводской Саксаганского района города Кривой Рог поступило в 15.44.

По прибытию к месту происшествия спасателями установлено, что возгорание возникло внутри отдельно стоящего одноэтажного здания литейного цеха.

Огнем повреждено трансформатор на площади 50 кв. м. Пожар локализован в 16:20 и ликвидирован в 17:55.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, в Каменском на территории храма УПЦ произошел пожар.

Источник: УНН
Теги: пожары, ГСЧС, Кривой Рог
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.