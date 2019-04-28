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Бекиров больше недели не получает медикаментов вероятность "сахарной комы" растет

Бекиров больше недели не получает медикаментов вероятность "сахарной комы" растет

Эдем Бекиров

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Уже больше недели политзаключенный Эдем Бекиров, которого незаконно удерживают в СИЗО Симферополя, не получает медикаментов. Об этом в Тwitter сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает УНН.

"Тяжело больной украинский политзаключенный Эдем Бекиров больше недели не получает медикаментов. Он незаконно удерживается Россией в СИЗО Симферополя", - говорится в заметке.

По словам родственников Эдема, вероятность "сахарной комы" растет каждый день.

Как сообщал УНН, подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя продлил арест крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову до 12 июня 2019 года.

Отметим, что Бекиров - инвалид первой группы, у него диабет, болезнь сердца, отсутствует нижняя конечность. Он нуждается в постоянном приеме лекарств и перевязках.

19 декабря 2018 года Бекирова обвинили в якобы незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина
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