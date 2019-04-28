Парламентариев Великобритании заставят отчитываться о деловых контактах с Россией и Китаем

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Членов британской Палаты лордов Парламента планируют обязать полностью обнародовать свои деловые контакты с партнерами в России и Китае. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Sunday Times.

"Шагом, который некоторые называют "новой холодной войной", правительство предлагает ввести изменения в правила Палаты лордов, чтобы заставить членов палаты обнародовать полный спектр их бизнес-интересов с китайскими и российскими партнерами", - говорится в сообщении.

В частности, в издании сообщается, что дополнительно планируется введение закона о шпионаже, чтобы бороться с иностранными шпионами, которые работают в банках и других бизнес-учреждениях Великобритании. Этот закон направлен на упрощение процедуры депортации из Великобритании тех, кого подозревают в шпионаже, даже несмотря на то, что они находятся в стране на законном основании.

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Напомним, 26 апреля суд в Вашингтоне приговорил в пятницу арестованную в США русскую шпионку Марию Бутина до 18 месяцев лишения свободы.