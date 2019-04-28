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Спасатели извлекли тело погибшего из покореженного авто в Кировоградской области

Спасатели извлекли тело погибшего из покореженного авто в Кировоградской области

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Кировоградской области на автодороге Киев-Одесса, в результате ДТП между легковым автомобилем и грузовиком, погиб человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УДСНС в облаcтях.

“27 апреля, в 15:00, в Службу спасения “101” поступило сообщение о том, что на автодороге Киев-Одесса вблизи с. Кошаро-Александровка в Благовещенском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Бойцы 26-й Государственной пожарно-спасательной части, которые прибыли на место происшествия, выяснили, что на автодороге автомобиль “Mercedes Sprinter” столкнулся с грузовиком “DAF”, который стоял на обочине, в результате чего погиб водитель “Mercedes”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что спасатели с помощью специального инструмента (гидравлических ножниц) освободили тело погибшего с покореженного транспортного средства и отбуксировали поврежденную машину с проезжей части автодороги.

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Напомним, на Житомирщине произошло смертельное ДТП двух грузовиков.

Источник: УНН
Теги: ДТП, погибшие, Кропивницкий и Кировоградщина
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