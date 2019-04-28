Регистрация | Вход |
USD: 26,62 0,0000  EUR: 29,61 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 29 апреля 2019 02:34
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Май придет в Украину с грозами, градом и шквалами
Май придет в Украину с грозами, градом и шквалами
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
11595
Версия для печати

Boeing 767 с горящим двигателем благополучно приземлился в аэропорту ЮАР

Boeing 767 с горящим двигателем благополучно приземлился в аэропорту ЮАР

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe успешно приземлился в международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга в ЮАР, после возможного возгорания двигателя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Sun.

Отмечается, что возгорание могло произойти из-за столкновения воздушного судна с птицей. Самолет выполнял рейс Йоханнесбург - Хараре и должен был приземлиться в зимбабвийской столице в 20:41 по местному времени (21:41 по киевскому времени). Другие подробности пока не приводятся.

Напомним, что Boeing 767 готовился совершить экстренную посадку из-за вероятного возгорания двигателя в международном аэропорту Тамбо.

Источник: УНН
Теги: самолет, ЮАР, инциденты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.