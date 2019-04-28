Boeing 767 с горящим двигателем благополучно приземлился в аэропорту ЮАР

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe успешно приземлился в международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга в ЮАР, после возможного возгорания двигателя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Sun.

Отмечается, что возгорание могло произойти из-за столкновения воздушного судна с птицей. Самолет выполнял рейс Йоханнесбург - Хараре и должен был приземлиться в зимбабвийской столице в 20:41 по местному времени (21:41 по киевскому времени). Другие подробности пока не приводятся.

Напомним, что Boeing 767 готовился совершить экстренную посадку из-за вероятного возгорания двигателя в международном аэропорту Тамбо.