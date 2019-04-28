На Шри-Ланке запретят носить одежду, закрывающую лицо

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирис подписал распоряжение о запрете ношения любого предмета гардероба, который препятствует установлению личности человека по лицу. Об этом в воскресенье сообщает портал News 1st, передает УНН.

Отмечается, что запрет вступит в силу в понедельник, 29 апреля. Данный шаг был сделан с целью стабилизации обстановки в стране, пережившей серию терактов на прошлой неделе.

В частности, ранее президент Шри-Ланки запретил организации, подозреваемые в причастности к серии терактов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Родственники подрывника на Шри-Ланке погибли во время спецоперации

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В целом в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. Ранее сообщалось о 359 жертвах, однако позже выяснилось, что эти данные были ошибочно завышены медиками. По последним сведениям, в результате терактов погибли около 250 человек.