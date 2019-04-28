В украинском-американских учениях в Черном море планируют задействовать 30 кораблей

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В украинском-американских учениях "Си Бриз-2019", которые пройдут в начале июля 2019 года в Черном море, планируют задействовать 30 кораблей. Об этом 28 апреля сообщила Госпогранслужба Украины, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

“Всего в учениях планируют принять участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава, из которых 10 единиц корабельно-катерного состава Морской охраны, вертолеты и 2 самолета пограничной авиации и около 200 человек персонала Госпогранслужбы”, — говорится в сообщении .

Добавляется, что многонациональная группа кораблей, в которую будет входить флагман Морской охраны корабль “Григорий Куропятников”, получит задание по проведению стабилизационных действий в кризисном районе, в рамках которых будут отрабатываться стрельбе из всего имеющегося вооружения, противодиверсионной обороне корабля на переходе морем, передача грузов, поиск и спасение человека за бортом, проведение обзорных операций.

Обучение будут проходить в Одесской, Николаевской и Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ рассказали о масштабах военных учений “Си Бриз-2019”.