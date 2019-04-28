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В Аргентине из-за забастовки отменили более 300 авиарейсов

В Аргентине из-за забастовки отменили более 300 авиарейсов

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Аргентинский авиаперевозчик, который контролируется правительством, Aerolineas Argentinas в воскресенье сообщил, что они вынуждены отменить все запланированные рейсы на вторник, 30 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Отмена рейсов связано с общенациональной забастовкой профсоюзов, выступающих против жесткой программы экономии президента страны Маурсио Макри.

Эта 24-часовой перерыв в работе сможет закрыть большую часть экономики Аргентины, пострадавшей от рецессии и инфляции, вызванной попытками Макри восстановить свой имидж накануне выборов, где он намерен идти на второй срок.

В заявлении авиакомпании говорится, что отмена рейсов коснется 350 авиаперевозок и 22 тыс. пассажиров.

Напомним, продолжается массовая забастовка пилотов "Скандинавских авиалиний" (SAS). Отмена 70% рейсов нарушила планы 170 тысяч пассажиров.

Источник: УНН
Теги: забастовки, авиация, Аргентина
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