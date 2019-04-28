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Зинченко помог "Манчестер Сити" продолжить победную серию в АПЛ

Зинченко помог "Манчестер Сити" продолжить победную серию в АПЛ

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В 36-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" украинец Александр Зинченко на выезде обыграл "Брайтон", информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.

Игрок национальной сборной Украины вышел в стартовом составе гостей и сыграл полный поединок, закончившийся победой его команды со счетом 1:0.

После 36-ти туров "Манчестер Cити" имеет в активе 92 очка и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. За два тура до финиша чемпионата "горожане" опережают "Ливерпуль" на один пункт. В следующем туре клуб Зинченко сыграет с "Лестером", который на этот раз разгромил "Арсенал" 3:0, а "Ливерпуль" сойдется с "Ньюкаслом".

Примечательно, что "горожане" имеют серию из 12-ти поединков подряд.

Отметим, что в этом сезоне Зинченко провел за "МС" 26 поединков, забил один мяч и отдал пять результативных передач.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Великобритания
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