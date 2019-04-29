Два нереализованных пенальти не помешали "Шахтеру" победить "Мариуполь"

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Мариуполе местный одноименный клуб принимал лидера чемпионата Украины донецкий "Шахтер" в рамках 26 тура турнира, сообщает корреспондент УНН.

Довольно быстрое взятие ворот удалось команде "горняков". Сергей Болбат получил мяч на подступах к правой части штрафной откуда прострелил в центр штрафной. Там никем не прикрытый Веллингтон Нем отправил мяч в цель - 0:1. В середине тайма "оранжево-черные" получили право на пенальти за игру рукой одного из полевых игроков приазовцев. Жуниор Мораес отправил мяч мимо ворот.

На старте второй половины хозяева оказались в численном меньшинстве - красную получил Павел Полегенько. На 54 минуте не сумевший с 11-метровой точки отличиться и другой игрок "Шахтера" Алан Патрик. Таким образом счет до конца основного времени не изменился - 0:1.

Добавим, что "горняки" приблизились к завоеванию чемпионского титула - 67 очков и первое место.