Новый рекорд: фильм "Мстители: Финал" собрал по миру 1,2 млрд долл. за первый уик-энд

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Первый уик-энд мирового проката фильма "Мстители: Финал" позволил ленте компании Walt Disney побить рекорд по кассовым сборам. Лента собрала по всему миру 1,2 млрд долларов (31,9 млрд грн). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

В США и Канаде лента, основанная на приключениях героев комиксов Marvel, собрала 350 млн. Таким образом, ей удалось побить рекорд первой части франшизы "Мстители: Война бесконечности", которая за первые выходные проката в 2018 году заработала 258 млн долларов.

Уже в первый день фильм заработал 156,7 млн, что стало рекордом. Предыдущий принадлежал ленте "Звездные войны: Пробуждение силы", которая в день премьеры в 2015 году заработала 119 млн долларов.

За пределами Северной Америки больше всего "Мстители" заработали в Китае — 330,5 млн долларов, что также стало рекордом для этой страны.

Доходы от показа превысили ожидания Disney. В компании предполагали, что в Северной Америке в первые выходные "Мстителей" соберут порядка 300 млн долларов.

Эксперты Bloomberg предполагают, что в целом прокат "Мстителей" принесет доход в размере 2,07–2,5 млрд долларов (55,1-66,55 млрд грн) по всему миру. По этому показателю фильм поспорит с такими лидерами, как "Аватар" 2009 года и "Титаник" 1997 года.

Напомним, кинокритики во вторник дали исключительно положительные отзывы про супергеройский фильм "Мстители: Финал", долгожданный финальный выпуск десятилетней истории о супергероях от Marvel Studios.