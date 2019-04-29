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Россия планирует разрешить транзит украинских подсанкционных товаров в Казахстан и Кыргызстан

Россия планирует разрешить транзит украинских подсанкционных товаров в Казахстан и Кыргызстан

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Правительство РФ прорабатывает поправки в законодательство, касающееся транзита подсанкционных украинских товаров через Россию на территорию других стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в частности, в Казахстан и Кыргызстан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Такое заявление журналистам сделал первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько в преддверии визита в Армению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"По итогам рассмотрения обращений казахстанской и киргизской сторон разрешены транзитные перевозки из Украины приоритетного для партнеров перечня промышленный товаров. При этом необходимым условием является соблюдение порядка осуществления таких перевозок, установленного указом президента РФ от 1 января 2016 года через определенные стационарные и передвижные контрольные пункты на автомобильных и железнодорожных станциях", - сказал он.

"Указ действует до 1 июля 2019 года. В правительстве РФ прорабатывается вопрос внесения изменений в другие действующие законодательные нормы, касающиеся ввоза в Россию и транзита грузов с территории Украины в Казахстан и Кыргызстан при соблюдении правил навигационного пломбирования и учета", - добавил Приходько.

Напомним, прямой запрет на поставки ряда российских товаров в Украину коснется менее 1,2% экспорта РФ в нашу страну.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Украина, транзит, Казахстан, Кыргызстан
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