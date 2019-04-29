Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент передаст Благодатный огонь местным приходам

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент намерен в течение недели посетить местные приходы, чтобы передать им Благодатный огонь из Иерусалима. Об этом священнослужитель рассказал Крим.Реалии, передает УНН.

“В течение этой недели мы будем посещать наши приходы. Это Евпатория, Первомайский район, Раздольное, Симферополь, Симферопольский район, Севастополь, Белогорский район. И каждый священник, который примет участие в богослужении в Кафедральном соборе, возьмет частичку огня и принесет на свой приход, как символ, как флаг воскресения Христа”, — рассказал Климент.

Ранее Архиепископу Крымской епархии Православной церкви Украины Клименту передали Благодатный огонь из Иерусалима. Как сообщает 28 апреля Госпогранслужба Украины, мероприятие прошло на адмигранице между материковой Украины и КПВВ “Каланчак”.

Напомним, 27 апреля в Украину прибыл Благодатный огонь из Иерусалима. В тот же день Митрополит Епифаний в Михайловском соборе раздал Благодатный огонь верующим Украины.