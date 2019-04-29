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Понедельник, 29 апреля 2019, 01:40 • Денис Масликов • 2640
В лондонском аэропорту Гатвик перенесли рейсы из-за беспилотника
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Несколько авиарейсов из лондонского аэропорта Гатвик перенаправили в аэропорт Стэнстед из-за замеченного в небе беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mirror.
В Стэнстед перенаправили рейсы из Барселоны, Амстердама и Ираклиона.
Капитан самолета авиакомпании EasyJet, летевшего из Амстердама, сообщил пассажирам о беспилотнике, замеченном в непосредственной близости к воздушной гавани.
Напомним, администрации аэропортов Хитроу и Гатвик, которые являются первым и вторым аэропортами Лондона, приобрели за несколько миллионов фунтов стерлингов оборудования военного класса с борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
Источник: УНН