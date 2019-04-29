В Нигерии похитили сотрудников нефтяной компании NDPR

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Нигерии группа вооруженных людей похитила двух иностранцев и одного нигерийца, которые работали на нефтяной скважине местной компании NDPR. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Nation.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 27 апреля, на юге страны — в штате Риверс. Иностранцы, на которых совершили покушение, являются поданными Великобритании и Канады. В настоящее время ведется поисково-спасательная операция.

Это второе подобное похищение за неделю. Ранее сообщалось о похищении в том же штате двух сотрудников нефтяной компании Shell Petroleum Development Company (SPDC). Кроме того, нападавшие убили и двух полицейских, которые их сопровождали. Инцидент произошел 25 апреля после возвращения сотрудников компании из командировки в соседнем штате Байелса. По факту случившегося полиция проводит расследование.

Напомним, 21 человек погиб в результате нападения неизвестного вооруженной группировки в штате Кадуна на севере Нигерии.