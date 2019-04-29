Стало известно о самочувствии Мика Джаггера после операции на сердце

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Вокалист британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер успешно восстанавливается после перенесенной операции по замене сердечного клапана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на журнал Hello!

"У него (Джаггера) действительно все хорошо. Я говорил с ним вчера, и он чувствует себя прекрасно", - сказал в интервью журналу гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд.

Вуд поделился, что после отмены гастролей из-за госпитализации Джаггера он вместе с женой Салли отправился в отпуск на Карибское море, к ним присоединился Кит Ричардс, который также взял с собой на отдых супругу Патти. "Мы отправили ему видео, где мы поем песни с пожеланиями о выздоровлении. Это развеселило его. Мы так рады, что у него все хорошо", - отметил музыкант.

Кроме того, Вуд написал несколько картин, которые посвящены рок-музыкантам. Некоторые из них он показал Джаггеру, который "выразил восхищение" талантом своего коллеги.

Напомним, The Rolling Stones в марте отложила концертный тур по городам США и Канады. Мик Джаггер принес извинения поклонникам группы, пообещав "как можно скорее вернуться на сцену".